+375 44 745 50 50
Viber Telegram Email

137 товаров

Посмотреть

Гибкий неон

В нашем ассортименте доступны ленты следующих цветов: холодный белый, теплый белый, синий, красный, зеленый, желтый, розовый,  голубой, фиолетовый, RGB и другие. Доступен неон 12В, 24В и 220В, а также круглый неон, диаметром 14мм. 

80 товаров

Посмотреть

Блоки питания

На нашем сайте представлено множество моделей, которые отличаются по своей конструкции, размерам и по степени защиты IP. Есть блоки с питанием от сети, открытые IP20 и влагозащищенные IP67. Выходное напряжение которых, 12В или 24В.

57 товаров

Посмотреть

Инструменты и аксессуары

В этом разделе вы найдете то, что может вам пригодиться в процессе создания вашего изделия из гибкого неона: вилки, провода, коннекторы питания, разъемы, сетевые шнуры, клей, термоусадочная трубка, держатели для стекла и прочее.
Смотреть весь каталог

Все виды оплат

Карта/Наличные/ЕРИП

Гарантия от 12 месяцев

Даже на отрезной товар

Все виды связи

Viber/Telegram/E-mail

Бесплатная доставка

На заказы свыше 350 руб

Ознакомьтесь с популярными товарами

Хиты продаж

Товары, которые вам пригодятся

Комплектующие и аксессуары для неоновой ленты

Cмотреть все комплектующие

Блог

Узнайте много нового про неоновою ленту

Видеоблог

Мы постарались рассказать вам о самых важных детялях

Ликбез

Краткая информация по гибкому неону и его применению

Гибкий неон и комплектующие
Гибкий неон купить в Минске
Гибкий неон жёлтый
Гибкий неон теплый белый
Гибкий неон холодный белый

Что такое гибкий неон?

Светодиодный гибкий неон или неоновая лента – это матовый ПВХ кабель, внутри которого расположена светодиодная лента (LED) мощностью 9,6 Вт. За счет ПВХ оболочки изделие имеет защиту IP67 (от пыли и влаги) и защищает светодиодную ленту от механических воздействий, а также обеспечивает равномерное свечение по всей длине. На 1 метре ленты размещаются 120 премиум светодиодов. Напряжение от которого работает гибкий неон бывает двух типов – 220 вольт и 12 вольт.

При использовании 220В, нам дополнительно потребуется шнур питания, на который можно устанавливать до 50м, и кратность реза такого неона – 100см. Если используем 12В, то дополнительно понадобиться источник питания и его кратность реза составляет – 2,5 см. Светодиодный неон бывает монохромный (один цвет) или RGB (многоцветный).

Применение гибкого неона

Основное применение гибкого неона – это рекламные вывески и подсветка фасадов зданий. Данный тип светодиодного освещения легко заменит дюралайт, а также уже и гирлянда уступает неону в качестве новогодней иллюминации. Его можно использовать в роли уличных светильников или ламп, например, подсветить дорожку или вход в дом.

Благодаря отличной гибкости ленты светодиодного неона, дизайнеры и инженеры часто используют его для конструктивных решений в производстве светодиодных светильников или панелей, систем освещения, в торговом освещении, а также и мебельщики уже внедряют его в свои изделия в качестве встроенной подсветки. Также неоном можно воспользоваться в интерьере, в качестве декоративного освещения, вместо светодиодной ленты или светодиодной лампы.

Купить гибкий неон
Подсветка уличная из гибкого неона
Светодиодный гибкий неон
Монтаж гибкого неона
Применение гибкого неона