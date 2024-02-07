Что такое гибкий неон?

Светодиодный гибкий неон или неоновая лента – это матовый ПВХ кабель, внутри которого расположена светодиодная лента (LED) мощностью 9,6 Вт. За счет ПВХ оболочки изделие имеет защиту IP67 (от пыли и влаги) и защищает светодиодную ленту от механических воздействий, а также обеспечивает равномерное свечение по всей длине. На 1 метре ленты размещаются 120 премиум светодиодов. Напряжение от которого работает гибкий неон бывает двух типов – 220 вольт и 12 вольт.

При использовании 220В, нам дополнительно потребуется шнур питания, на который можно устанавливать до 50м, и кратность реза такого неона – 100см. Если используем 12В, то дополнительно понадобиться источник питания и его кратность реза составляет – 2,5 см. Светодиодный неон бывает монохромный (один цвет) или RGB (многоцветный).