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Гибкий неон
В нашем ассортименте доступны ленты следующих цветов: холодный белый, теплый белый, синий, красный, зеленый, желтый, розовый, голубой, фиолетовый, RGB и другие. Доступен неон 12В, 24В и 220В, а также круглый неон, диаметром 14мм.
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Блоки питания
На нашем сайте представлено множество моделей, которые отличаются по своей конструкции, размерам и по степени защиты IP. Есть блоки с питанием от сети, открытые IP20 и влагозащищенные IP67. Выходное напряжение которых, 12В или 24В.
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Инструменты и аксессуары
В этом разделе вы найдете то, что может вам пригодиться в процессе создания вашего изделия из гибкого неона: вилки, провода, коннекторы питания, разъемы, сетевые шнуры, клей, термоусадочная трубка, держатели для стекла и прочее.
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Хиты продаж
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Гибкий неон 6×12мм, 12V, 120led/m, SMD2835, IP65, Резка 25мм, RGB, LPВ наличии12,86 BYN/мЦена указана с НДС
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Гибкий неон 6×12мм, 12V, 120led/m, SMD2835, IP65, Резка 25мм, Тёплый белый 3000К, LPВ наличии7,46 BYN/мЦена указана с НДС
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Гибкий неон 6×12мм, 12V, 120led/m, SMD2835, IP65, Резка 25мм, Белый 6000К, LPВ наличии7,46 BYN/мЦена указана с НДС
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Гибкий неон 6×12мм, 12V, 120led/m, SMD2835, IP65, Резка 10мм, Белый 6000К, ICLEDВ наличии15,00 BYN/мЦена указана с НДС
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Гибкий неон AURORA-PS-A120-6x12mm, 24V, IP65, Блистер 5м, Белый 6000К, ArlightПод заказ 3-7 дней30,98 BYN/мЦена указана с НДС
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Гибкий неон круглый D14мм, 220V, 120led/m, SMD2835, IP65, Дневной белый 4000К, LPВ наличии9,04 BYN/мЦена указана с НДС
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Блок питания MA-60-12 (12V, 60W, 5A, IP20), OverlightВ наличии22,39 BYN/штЦена указана с НДС
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Блок питания ZR-36-12 (12V, 36W, 3A, IP20), OverlightВ наличии16,03 BYN/штЦена указана с НДС
Товары, которые вам пригодятся
Комплектующие и аксессуары для неоновой ленты
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Клипса пластиковая для неона, LPВ наличии0,28 BYN/штЦена указана с НДС
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Накладной алюминиевый профиль для неона 6х12мм LPN-0612-1В наличии6,30 BYN/мЦена указана с НДС
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Заглушка для неона 6х12мм, Белый, ESПод заказ 3-7 дней0,40 BYN/штЦена указана с НДС
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Сетевой шнур для неона 8х16мм (С иголками), 220V, FeronВ наличии12,50 BYN/штЦена указана с НДС
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Соединитель гибкий для неона 8х16мм, 220V, ICLEDПод заказ 3-7 дней4,86 BYN/штЦена указана с НДС
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Держатель для стекла с отрывом 12х25мм, ESВ наличии2,00 BYN/штЦена указана с НДС
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Соединитель прямой, удлинённый для неона 8х16мм, 220V, LPВ наличии1,95 BYN/штЦена указана с НДС
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Термоусадочная трубка клеевая для гибкого неона 8х16мм/D14мм, Прозрачный, ESВ наличии1,87 BYN/штЦена указана с НДС
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Ликбез
Краткая информация по гибкому неону и его применению
Что такое гибкий неон?
Светодиодный гибкий неон или неоновая лента – это матовый ПВХ кабель, внутри которого расположена светодиодная лента (LED) мощностью 9,6 Вт. За счет ПВХ оболочки изделие имеет защиту IP67 (от пыли и влаги) и защищает светодиодную ленту от механических воздействий, а также обеспечивает равномерное свечение по всей длине. На 1 метре ленты размещаются 120 премиум светодиодов. Напряжение от которого работает гибкий неон бывает двух типов – 220 вольт и 12 вольт.
При использовании 220В, нам дополнительно потребуется шнур питания, на который можно устанавливать до 50м, и кратность реза такого неона – 100см. Если используем 12В, то дополнительно понадобиться источник питания и его кратность реза составляет – 2,5 см. Светодиодный неон бывает монохромный (один цвет) или RGB (многоцветный).
Применение гибкого неона
Основное применение гибкого неона – это рекламные вывески и подсветка фасадов зданий. Данный тип светодиодного освещения легко заменит дюралайт, а также уже и гирлянда уступает неону в качестве новогодней иллюминации. Его можно использовать в роли уличных светильников или ламп, например, подсветить дорожку или вход в дом.
Благодаря отличной гибкости ленты светодиодного неона, дизайнеры и инженеры часто используют его для конструктивных решений в производстве светодиодных светильников или панелей, систем освещения, в торговом освещении, а также и мебельщики уже внедряют его в свои изделия в качестве встроенной подсветки. Также неоном можно воспользоваться в интерьере, в качестве декоративного освещения, вместо светодиодной ленты или светодиодной лампы.